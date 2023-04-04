Belediyeler Birliği Genel Kurulu, su ücretleriyle ilgili yeni tüzüğün 1 Haziran'da yürürlüğe girmesini istedi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 77’nci Genel Kurul toplantısı bugün "su yönetimi ve yenilenen su ücretleri" gündemiyle toplandı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar ( Değişiklik) Tüzüğü”nün yürürlüğe giriş tarihinin 1 Haziran 2023 olarak değiştirilmesi yönünde Bakanlar Kurulundan talepte bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda alınan karar şöyle:

"İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar ( Değişiklik) Tüzüğü” 30 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Belediyeler tarafından içme suyu için devlete ödenecek ücretin artışlı olarak ödenebilmesi için belediyelerin abonelerine sağlayacağı suyun bedelini artırması ve ücret tarifelerini değiştirmesi; her Belediye Meclisinin bu konuda karar alması ve alınacak karar uyarınca içme suyu ücreti ile ilgili tüzük taslağını hazırlayıp Bakanlar Kurulu'na onaylanması için sunması gerekmektedir.

Bazı belediyeler su ücreti ile ilgili tüzük taslağını İçişleri Bakanlığı aracılığı ile göndermiş olmalarına rağmen ücret tarifelerinde değişiklik içeren tüzükleri henüz Bakanlar Kurulu'ndan geçirilmemiş olup geçirilmeyi beklemektedir.

Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu ilgili Bakanlığa sunulmuş olan su ücretleri ile ilgili tüzüklerin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesine değin ve tüzük taslakları henüz hazırlanmakta olan Belediyelerin de hazırlıklarını tamamlayıp ücret tüzüklerinin yasallaşması için ilgili Bakanlığa gönderebilmelerine olanak sağlamak için her halukarda 'İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü'nün yürürlüğe giriş tarihinin 1 Haziran 2023 olarak değiştirilmesi yönünde Bakanlar Kurulu'ndan talepte bulunulmasına;

Ayrıca maliyet hesaplarını da dikkate alarak hayat pahalılığını artırmamak adına 30 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tüzüğü içeriğinde belirlenen birim fiyatların yeniden gözden geçirilerek aşağıya çekilmesi yönünde talepte bulunulmasına;

Keza belediyeler tarafından işletilen kuyuların belediyelere maliyetinin yüksek oluşu ve elektrik vs giderlerin yükselmeye devam etmekte oluşu dikkate alınarak bu kapsamdaki birim fiyatların aşağıya çekilmesi ve her halukarda 1 Haziran 2023 tarihine kadar yeniden belirlenmesi için Bakanlar Kurulu'ndan talepte bulunulmasına; Belediyeler Birliği Genel Kurulu oy birliği ile karar verir.”