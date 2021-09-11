‘Bekleyen 3 bin kişi var, sınav yapacak müfettiş yok!’

Ehliyet sınavlarına çok fazla talep olduğunu belirten şoför okulları, müfettiş eksikliğinden yakındı: “Kuzey Kıbrıs çapında ehliyet sınavı bekleyen 3 bin kişi var ama sınav yapacak müfettiş yok, bu durum hem vatandaşı, hem bizi bezdirdi”

ŞOFÖR OKULLARI İSYAN ETTİ: “SORUN ÇÖZÜLMEZSE SINAV YAPMAYARAK PROTESTO EDECEĞİZ”

Fehime ALASYA

Sürüş Ehliyeti Müfettişliğinde yapılan ehliyet sınavlarına çok fazla talep olduğunu belirten şoför okulları, müfettiş eksikliğinden dert yandı: “Ada çapında ehliyet sınavı bekleyen 3 bin kişi var ama sınav yapacak müfettiş yok, bu durum hem vatandaşı hem bizi bezdirdi.”

Hem müşterilerinin hem de kendilerinin mağdur olduğundan dert yanan şoför okulu sahipleri, müfettiş eksikliğinden şikayetçi oldu.

Üç yılı aşkın süredir müfettiş eksikliği olduğunu ve işlerin durma noktasına geldiğini anlatan işletme sahipleri, sıkıntının giderilmemesi halinde durumu protesto edeceklerini ve hiç ehliyet sınavı yapmayacaklarını duyurdu.

YENİDÜZEN, Mağusa’da şoför okulu direktörlerinin hem sorunlarını hem çözüm önerilerini dinledi.

“Sistemsizlik bezdirdi”

Devletin söz konusu sınav ve sürüş ehliyetlerinden ciddi bir gelir elde ettiğine de işaret eden şoför okulları, buna rağmen müfettiş eksikliğinin giderilmesi ve söz konusu sınavların arttırılması için hiçbir çaba sarf edilmediğini dile getirdi.

Şoför okulu direktörleri, “Müfettişlerimiz yetersiz, Mağusa’da sadece Çarşamba ve Cuma günleri sınav oluyor ve bir kişiyi sınava sokabiliyoruz. Bundan dolayı da müşteriler bizi sorumlu tutuyor” diyerek şikâyette bulundu.

“Yeni bir müfettiş yetiştirmek ve devreye sokmak çok zor olmasa gerek”

Yıllardır bu işi yaptıklarını fakat ilk kez böyle zor bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan iş sahipleri, “Ehliyetsiz araç kullanmak zorunda olanlar var. Yeni bir müfettiş yetiştirmek ve devreye sokmak çok zor olmasa gerek, bu olsa olsa 6 ay gibi bir süre alacaktır ama yapılmıyor, kadrolar dolu deniyor.” şeklinde konuştu.

Şoför Okulu direktörler ne dedi?

İlmiye Ufak (Güncay Şoför Okulu):

“Müşterilerimizi mağdur ediyoruz, biz de para kazanamıyoruz”

“Çok fazla sıkıntılarımız var ama en önemlisi yeterli sınavın olmamasıdır. Hem müşterilerimizi mağdur ediyoruz, hem biz de para kazanamıyoruz. Devlete harçlarımızı yatırdığımız halde sınav için gün alamıyoruz. Müfettiş eksikliğinden dolayı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yıllardır açığa alınan üç müfettiş var ve bunlar yargıda, akıbetleri henüz belli olmadı fakat halen görevdeymiş gibi görülüyorlar. Bu nedenle bize onların yerine müfettiş görevlendiremediklerini söylüyorlar. Ada genelinde birkaç müfettiş ile kalabalık talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Yeni müfettiş de almıyorlar, izne çıkanlar oluyor, ehliyet alma sayısı giderek artıyor. Bugün 12 kişi kaydettim ama bir kişi sınava girdi. Çok ciddi sıkıntılarımız var.

Sınav yerlerimizde büyük sorunlarımız var. Sınav yerimiz bile yok, yazın sıcakta kışın soğukta bekliyoruz. Buna yıllardır kimse kulak vermiyor.”

Murat Barbaros (Jet Car Şoför Okulu):

“Neredeyse dünyanın en pahalı harçlarını ödüyoruz ama en kötü şartlarına sahibiz”

“Sıkıntılarımız saymakla bitmiyor. Gerek sınav yerimiz gerekse yeteri kadar sınav yapılmaması büyük dert. Çok fazla talep var ama devlet bunu karşılayamıyor. Tüm sınav harçlarını yatırmamıza rağmen sınav yapılmıyor. Devletin bu alandan ciddi bir geliri var ama yine de bu alana yatırım yapılmıyor. Müfettişlerimiz yetersiz, Mağusa’da sadece Çarşamba ve Cuma günleri sınav yapılıyor ve bir kişiyi sınava sokabiliyoruz. Bundan dolayı da müşteriler bizi sorumlu biliyor, sorunun bizden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar. Biz bu sistemsizliği açıklamaktan bıkıp usandık, uykularımız kaçıyor. Bir öğrenci sürüş ehliyetini alana kadar devlet kasasına iki bin TL para koymuş oluyor. Ama bu sıkıntılar bir türlü giderilmiyor. Müfettiş alınsa sınava katılım daha çok olacak, devlet daha çok kazanacak. Buradan çok ciddi bir gelir elde edebilir ama yatırım yapılmıyor. Başka yerlere yatırım yapılıyor ama iyileştirmeye yönelik hiçbir adım atılmıyor. Ehliyet sınavı beklerken ise insanlık dışı şartlarla karşılaşıyoruz. Neredeyse dünyanın en pahalı harçlarını ödüyoruz ama en kötü şartlarına sahibiz. Yazın da, kışın da korunacak bir alanımız yok.”

Uğur Tilki (Tilki Şoför Okulu):

“Eğer böyle devam ederse durumu protesto edeceğiz, hiç sınav yapmayacağız”

“29 yıldır bu işi yapıyorum. Son bir buçuk yıldır gece uykularımız kaçtı. Sınav yok, müfettiş sayısı az, 3- 4 müfettiş ile tüm adadaki talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Maliye Bakanlığı’ndan müfettişlerin daha uzun saatlerde çalışması için ek mesai istedik ama olumsuz cevap aldık. Şu anda ada çapında ehliyet sınavı bekleyen 3 bin kişi var. Bunların her biri 600 TL’den bir Milyon 800 bin TL yapıyor. Hükümet bunun için ek mesai vermiyor. Bu parayı geri tepiyor ve gidip Türkiye’den para istiyorlar. Sınava giremiyoruz, şu anda 120 kişi hazır öğrencim var, uzun süredir bu sınava girmeyi bekliyorlar ama haftada 2 kişiyi sınava koyabiliyorum. Her gece aranıyorum, vatandaş sürekli ne zaman sınava gireceğini soruyor. Yıllardır bu işi yapıyorum ilk kez bu kadar zor durumda kaldım. Eğer böyle devam ederse durumu protesto edeceğiz, hiç sınav yapmayacağız. Halk artık bunun bizim değil de hükümetin hataları nedeniyle olduğunu bilmeli.

Bir buçuk yıldır pandemiden dolayı iş yapmadık ama öyle bir vergiyle karşılaştık ki inanamadık. Bu sürede haftada bir sınav yapabildik, hem biz hem de vatandaşlar çok kötü durumdayız.”

Gökhan Karatay (Ergin Şoför Okulu):

“Talep çok yüksek, çözüm yok, bir ayda 40 başvurunun 10’unu sınava sokabiliyoruz”

“En büyük sıkıntımız sınavlar… Haftada iki veya üç sınav koyabiliyoruz, bu yüzden çok fazla birikme oldu. Son bir ayda sadece bana başvuran 40 kişi oluyor, buna karşın 10 kişiyi ancak sınava koyabiliyorum. Çok yüksek talep var ama çözüm önerisi yok, sıkıntılarımızı anlatıyoruz ama çözüm yok. Üç müfettiş görevde değil, davaları var ve bir türlü sonuçlanmıyor, 3 yılı geçti, hala ne görevdeler ne değiller, ama yerlerine de biri alınmıyor. Pandemi döneminde 2 ay sınav yapamadık, dairede dahi işlem yapamadık. Vatandaş ile her gün bizler karşı karşıya geliyoruz. Ehliyetsiz araç kullanmak zorunda olanlar var. Bir müfettiş yetiştirmek ve devreye sokmak çok zor olmasa gerek, bu olsa olsa 6 ay gibi bir süre alacaktır ama yapılmıyor, kadrolar dolu deniyor. İnsanlar bize bunun için belli bir miktar para ödüyor, bununla devlete yatırımları ödüyoruz, sınav sonrası da ödemleri tamamlanınca biz emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sınav olmadığı için de biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz ama insanlar bir kısım ödeme yapmış oluyor. Bu sefer normal olarak bizi suçluyorlar. Vatandaşlar da sesimizi duymalı, yüzlerce kişi bunu düşünüyor. Devlet randevu ile de çalışmıyor, insanlara bir tarih verilmiyor, herkes afakî bekliyor, birkaç gün önceden haber veriliyor hepsi bu. Çok büyük aksaklıklar var.”

Salih Rebge (Salih Şoför Okulu):

“Özelde bizim gibi görünse de genelde ülke ekonomisine de çok büyük bir zarar”

“Özellikle sınava girişler konusunda büyük sıkıntılarımız var. Bunu yıllardır söylüyoruz ama duyan yok. Bu aslında özelde bizim gibi görünse de genelde ülke ekonomisine de çok büyük bir zarar. Müfettişlerin üçü yok, yargıda, bu yıllardır çözülmedi. Ya bu müfettişler görevine dönsün, yargı netice versin ya da yerlerine başkaları atansın. Ada genelinde tüm başvuruları elde kalan 4, 5 müfettiş ile gidermeye çalışıyorlar ve bu da kimseye yetmiyor. Aslında kadroda çok fazla müfettiş varmış gibi görülse de uygulamada çok az kişi bu işi yapıyor ve sistem tıkanıyor. Yaz kış saat 13.00’te mesai bitiyor, ek mesai yapılsın diyoruz bu da kabul görülmüyor. Vatandaş da zararlı biz de.”