Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Alzheimer Derneği yöneticileriyle bir araya geldi.

TDP belediye meclis üyesi adaylarının da yer aldığı ziyarette Alzheimer farkındalığı, erken tanıya yönelik çalışmalar, yaşlılara sunulan belediye hizmetleri, bakım verenlerin ihtiyaçları ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan Aktif Yaşam Merkezi ele alındı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Alzheimer Derneği ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, sosyal hizmetler ve koruyucu sağlık alanındaki ortak çalışmaları gelecek dönemde daha sistematik bir yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi.

Yeni dönemin önemli projelerinden biri olan Aktif Yaşam Merkezi'ne değinen Harmancı, merkezin inşa edileceği arazinin belediyeye tahsis edilmiş olduğunu ve mimari projelerinin tamamlandığını açıkladı.

Harmancı, Aktif Yaşam Merkezi’nin kapsamına ilişkin şunları söyledi: “İyi Ki’lerimiz için sunduğumuz birinci basamak sağlık hizmetleri, saç bakımı ve fizyoterapist eşliğinde yapılan grup egzersizleri gibi hizmetleri bir araya getirecek bir merkez yaratacağız. Aynı zamanda farklı etkinliklere de olanak sağlayarak büyüklerimizin sağlıklı, aktif ve nitelikli vakit geçirmelerini hedefliyoruz.

Merkez bünyesinde sağlık odası, kuaför ve kişisel bakım odası, toplantı ve atölye salonu ile yoga, pilates ve egzersiz salonu yer alacak. Geniş ve yeşil bahçesinde ise yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra büyüklerimizin sevdikleriyle ve burada edindikleri yeni dostlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri oturma alanları bulunacak.”