BBC: Doğu Akdeniz… Türkiye'nin yayımladığı son Navtex neden tartışma yarattı?

BBC Türkçe’nin haberine göre; Doğu Akdeniz'de 2020 boyunca Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getiren kıta sahanlığı ve karasuları gerilimi, son haftalarda yeniden alevlenme işaretleri veriyor.

Habere göre; gerginliğin kaynağında Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İsrail, Mısır, Filistin, Ürdün, Fransa ve İtalya ile birlikte yer aldığı East Med Forum'un Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının boru hattıyla Avrupa pazarlarına taşınması için başlattığı araştırmalar yatıyor.

Önce Yunanistan, haritalama çalışması için kiraladığı Nautical Geo adlı araştırma gemisinin Girit'in doğusunda 16 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı bilimsel çalışmalar için, denizcilere duyuru anlamına gelen Navtex ilan etti.

BBC’nin haberi şöyle:

Doğu Akdeniz'de 2020 boyunca Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getiren kıta sahanlığı ve karasuları gerilimi, son haftalarda yeniden alevlenme işaretleri veriyor.

Gerginliğin kaynağında Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İsrail, Mısır, Filistin, Ürdün, Fransa ve İtalya ile birlikte yer aldığı East Med Forum'un Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının boru hattıyla Avrupa pazarlarına taşınması için başlattığı araştırmalar yatıyor.

Önce Yunanistan, haritalama çalışması için kiraladığı Nautical Geo adlı araştırma gemisinin Girit'in doğusunda 16 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı bilimsel çalışmalar için, denizcilere duyuru anlamına gelen Navtex ilan etti.

Türkiye, bu alanın bir bölümünün Türk kıta sahanlığını da kapsadığı gerekçesiyle karşı Navtex yayımladı. Yunanistan'ın tavrını "provokatif" olarak değerlendiren Türkiye, kendisiyle koordine edilmeden atılan bu adıma karşı gerekli önlemlerin alındığını kayda geçirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti de 29 Eylül'de yayımladığı Navtex aracılığıyla aynı geminin adanın doğusunda kalan bir bölgede faaliyetlerde bulunacağını duyurdu.