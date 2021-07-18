Bazı yollar trafiğe kapanacak

20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin adaya yaptığı askeri müdahalenin 47'nci yıldönümü dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleşecek. Lefkoşa ve Mağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz’da Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak. Buna göre, Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Mağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi ve kabir ziyareti için Lefkoşa Kabristanlığı’na gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

Gönyeli çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi ve kabir ziyareti için Lefkoşa Kabristanlığı’na gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler.

Mağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları istendi.

Mağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli çemberini kullanmaları önerildi.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları belirtildi.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları istendi.

20 Temmuz günü Mağusa’da ise saat 06.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarı’nın, DAÜ çemberi ile Sulu çember arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Duyuruda, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.