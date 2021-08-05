Bazı birlik ve odalardan Türkiye'deki yangın için destek kampanyası

Cumhurbaşkanı ve hükümet önderliğinde, bazı oda ve birlikler, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında konutlarını kaybemiş olan yangınzadeler için bağış toplanması amacıyla destek kampanyası başlattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın katkılarıyla düzenlenen, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma gösterilmesi için düzenlenen kampanyaya tüm halkın destek olması çağrısında bulunuldu.

Oda ve birlikler tarafından destek kampanyasına ilişkin yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına karşı verilen zorlu mücadelede yaşanan can kayıpları ve binlerce insanın konutları ile yaşam olanaklarını kaybetmesi acımızı derinleştiriyor, üzüntümüzü daha da artırıyor. Kaybedilen canlar geri gelmez ama Türkiye’nin bütün diğer kayıpları telafi edeceğine, yurttaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek yolunda kararlı ve büyük adımlarla ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu inancın kaynaklarından biri de Türk halkının yardımseverliğine olan güvenimizdir.”

“Tarihinin her döneminde Türkiye’nin desteğini yanında hissetmiş ve bulmuş olan Kıbrıs Türk halkı, bu acı gününde Türkiye’nin yanında olacak, desteğini verecek, dayanışmasını ve duygudaşlığını mutlaka ifade edecektir” denilen açıklamda, Cumhurbaşkanının, hükümetin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin, yaptıkları açıklamalarla bu dayanışmayı ortaya koyduklarını, hükümetin aldığı kararla yangın ekiplerini Türkiye’deki mücadeleye katkıda bulunmak üzere görevlendirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Şimdi sıra bizdedir! Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz önderliğinde organize ettiğimiz destek kampanyamız başlamıştır. Halkımızın desteği ile büyüyeceğine inandığımız bu kampanyada toplanacak bağışlar ile konutlarını yitirmiş olan yangınzedelere toplanacak bağışla konutlar inşa ederek yaşamlarına bir nebze de olsa destekte bulunmayı hedefliyoruz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi Türkiye’nin yanında olduğumuzu gösterme zamanıdır. Haydi dayanışmaya!” denildi.



Açıklamada kapmanyaya destek olmak isteyenler için banka hesap bilgileri de paylaşıldı:

Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-291620

IBAN No: TR84 0006 4000 0016 8010 2916 20

Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 200-193-428

UBAN: CT031 2302 9100 0000 0020 0193 428