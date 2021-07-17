Bayramda PCR ve hızlı test merkezleri

Sağlık Bakanlığı bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen ve PCR test merkezlerini duyurdu.

Antijen için:

20 Temmuz Salı

Lefkoşa



Yıldız Özkan Laboratuvarı

21 Temmuz Çarşamba

Lefkoşa

1- Yöntem Laboratuvarı

2- Uzman Laboratuvar

3- Etik Laboratuvarı

4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne

1- Tanı Laboratuvarı

2- Vita Laboratuvarı

3- Tıp Laboratuvarı

4- Mucize Laboratuvarı

Mağusa

1- Yöntem Laboratuvarı

2- Klinik Laboratuvarı

Güzelyurt

1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı

22 Temmuz Perşembe

Lefkoşa

1- Nis Laboratuvarı

2- Etik Laboratuvarı

3- Yöntem Laboratuvarı

Girne

1- Uni Laboratuvarı

2- Mucize Laboratuvarı

3- Tıp Laboratuvarı

Mağusa

1- Kunter Güven Laboratuvarı

2- Maraş Labor…

Bayram tatili boyunca PCR merkezleri ve çalışma saatleri şu şekilde:

Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi , Mağusa Magem, İskele Düğün Salonu 20 Temmuz 2021 Salı günü hizmet vermeyecektir.

Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi

21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacaktır.

Mağusa Magem 22 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren açık olacaktır.

Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Sağlık Bakanlığı yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulanabileceğini de bildirdi.