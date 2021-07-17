Bayramda iç turizme ilgi büyük

Pandemi gölgesinde ülkede geçecek olan bayram haftasında özellikle büyük otellerde konaklama oranları arttı, yerli vatandaşın ilgisi işletmelerin yüzünü güldürdü…

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner: “Hem iç talep arttı hem de Türkiye’den gelişler. Özellikle beş yıldız ve üzeri büyük otellerde %40 gibi bir doluluk olacak, küçük otellerde ise sıkıntı yaşanıyor. Bu yönde devam eder de kapanma olmazsa piyasa daha da canlanıp eski seviyelerine gelmeye yaklaşacaktır.”

Fehime ALASYA

Artan vakalar bayram haftasında otellere olan talebi düşürmedi, turizmde uzun süre sonra yüzler gülmeye başladı.

Bayram haftasında özellikle büyük otellere yerli vatandaşın talebi oldukça yüksek.

Bayramda büyük otellerin yüzde 40 doluluk oranıyla çalışacağı öngörüsünde bulunan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu bazı kararlar ile hem iç turizmin hem de Türkiye’den ülkeye gelişlerin arttığını belirtti.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde hizmet veren oteller ise ‘yerli ilgiden’ memnuniyet dile getirdi. Orta ölçekli bazı işletmeler ‘bayramda yerimiz kalmadı’ dedi.

Türkiye yönünden yerli otellere olan taleplerin de arttırdığını ifade eden Çağıner, büyük otellerde pandemi sürecinde hareketlilik başladığını anlattı.

Çağıner, buna karşın küçük bazı işletmelerin ise konum veya şartlarından dolayı yerli vatandaştan talep görmediğini, yabancı turist ağırlayamadığı için de zor günler geçirdiğini anlattı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren bazı oteller ise bayram haftasında iç turizme olan ilgiden memun olduğunu ifade etti.

Büyük, küçük fark etmeksizin tüm işletmelere negatif PCR veya antijen testi sonucu talep edildiğinin altını çizen işletmeler, bu uygulamanın konaklama talep edenlere güven verdiğini anlattı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Hem iç talep arttı hem de Türkiye’den gelişler”

Özellikle beş yıldız ve üzeri büyük otellerde %40 gibi bir doluluk olacağı öngörüsünü paylaşan Çağıner, küçük otellerde sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Büyük otellerde oldukça yoğun bir bayram haftası yaşanacağını anlatan Çağıner, hem iç talebin hem de Türkiye yönünden ülke otellerine gelişlerin arttığını anlattı.

Küçük otelleri işret eden Çağıner, “Bunlar pek dolu değil. Bazı aile işletmeleri denize sıfır da değil, bu nedenle yoğun değiller.” dedi.

Özellikle Türkiye yönünden ülkedeki büyük otellere gelişlerde hareketlilik yaşandığını anlatan Çağıner, yerli vatandaşların da taleplerinin oldukça yüksek olduğunu anlattı. Bunun nedenini ise otellere girişte yerli vatandaştan istenilen PCR testlerine bağladı. “Otellerin PCR istemi yerli halkta güven uyandırdı.” yorumunu yaptı.

Türkiye’deki aşılanmayla birlikte ülkedeki otellere olan talebin daha da artacağı öngörüsünde bulunan Çağıner, “Bu yönde devam eder de kapanma olmazsa piyasa daha da canlanıp eski seviyelerine gelmeye yaklaşacaktır. Yani belki 2022 yılında 2019 yılı rakamlarına bu yolla yaklaşırız.” şeklinde konuştu.

“Kapanmak çözüm değil, sistem güçlendirilmeli”

Artan vakalara karşın otellere olan talebin de artmasını ve otellerdeki güvenlik önlemlerini de değerlendiren Çağıner şöyle devam etti:

“Oteller kendi önemlerini kurallar çerçevesinde alıyor. Bunun yanında kişiler de şahsi önlem alıp aşılanmalı. Çok hızlı aşılanmamız gerek. Vaka sayılarının artması paniğe neden oluyor ama aşılı kişilerin hastalığı daha rahat atlatması da aşıya teşvike neden oluyor.

İngiltere’de rakamlar 40 binleri geçti ama tedbirler esnetiliyor. Kapanmak çözüm değil. Sağlık sistemi güçlendiriliyor, güçlendirilmeli de. PCR test merkezleri, aşı merkezleri arttırılıyor, sağlık sistemi rahat olur da bu tedbirlerle ilerlemek mümkün olur hem turizm hem de ekonomi canlanmaya devam eder. Ama tüm bunların yanında herkes üzerine düşen vazifeyi yapıp aşılanmalı.”

Oteller ‘yerli’ ilgiden memnun: İlgi var, talep fazla

Acapulco Otel Pazarlama Müdürü Özer Özbilen: “Yerli vatandaşların ilgisi fazla”

Yüzde 35 ile 40 arası doluluk yaşadıklarını ifade eden Acapulco Otel Pazarlama Müdürü Özer Özbilen, ağırlıklı olarak yerli vatandaşların ilgisi olduğunu ifade etti. PCR talebinin bu ilgiyi olumlu yönde etkilediğini kaydetti. Özbilen, yerli turizmden talebin çok yüksek olduğunu anlattı.

Limak Cyprus Deluxe Hotel: “Girişte PCR şartı güven uyandırıyor”

Bafra bölgesindeki otellerden Limak Cyprus Deluxe Hotel de özellikle yerli vatandaşlardan çok yüksek talep aldıkları bilgisini paylaşarak, Türkiye’den de ilgi gördüklerini ifade etti. İç turizmin yoğunlukta olduğunu belirtti. Girişte aşısız misafirlere PCR şartı bulunmasının da oteli güvenli kıldığı kaydedilirken, özellikle Bayramda biraz daha yoğunluk yaşanacağı dile getirildi. “Test talebi ve otel içindeki kurallar vatandaşlarda güven uyandırıyor, bu nedenle talep giderek artıyor.” denildi.

Livana Hotel Direktörü Sedat Gülay: “Artan vakalar rezervasyonları olumuz etkilemedi”

Her tatilde Karpaz bölgesinde yoğun ilgi gören Livana Hotel Direktörü Sedat Gülay, “Bayramda Karpaz dolu, büyük küçük tüm işletmeler yoğun olacak. Bölgedeki yatak sayımızı toplasanız belki beş yıldızlı bir otel kadar bile değildir ama olan işletmeler de doluyor.” dedi.

Özellikle yerli vatandaşlardan çok fazla rezervasyon aldıklarını anlatan Gülay, artan vakaların bu durumu olumsuz etkilemediğini anlattı. Gülay, “Herkes sağlık kurallarına uyuyor, gelmeden önce PCR testi yaptırıyor, bu nedenle artan vakalar bu rezervasyonları etkilemedi.” şeklinde konuştu.

Kocareis Bungalows: “Özel günlerde çok daha fazla talep oluyor, bayram rezervasyonlarımız dolu”

COVIC-19’dan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirten Kocareis direktörleri, buna rağmen yine de yerli vatandaştan yüksek talep aldıklarını belirtiyor. “Bu talepler Temmuz Ağustos ayında doluluğumuzu yüzde 100’e çıkarıyor ama özellikle özel günlerde çok daha fazla oluyor.” denilirken, bayram için artık rezervasyon almadıklarını ifade ediyor.

Les Ambassadeurs Hotel: “Talepler çok yoğun değil”

Kapalı turizm yapan ve sadece yurt dışından gelen turistleri kabul eden Les Ambassadeurs Hotel’de, Türkiye yönünden taleplerin çok yoğun olmadığı belirtildi. Bayram tatilinin ‘bölünecek’ olması nedeniyle talebin düşük seyrettiği ifade edildi.