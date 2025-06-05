"Bayramda ailemden ve sevdiklerimden uzağım" 

Kıbrıs'ın güneyinde tutuklu olan Simon Mistriel Aykut, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aykut mesajında, “Bayram her zaman sevinçtir, berekettir. Bu bayramda ise KKTC’de ailemle ve sevdiklerimle birlikte olamamanın derin üzüntüsü içindeyim. Kıbrıs Türk halkı ve İslam Alemi’nin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm dualarınızın kabul olmasını, sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı.