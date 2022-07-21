Bayram Karaman’a veda…

Turizm emekçisi, Dome Otel’in çalışanlar tarafından yönetilmesi mücadelesi ile öne çıkan, Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı, CTP eski milletvekillerinden Bayram Karaman son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman, Çatalköy Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından, Çatalköy Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.

Cenaze törenine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Milletvekilleri, pek çok sendika başkanı ve sevenleri katılım gösterdi.

Bir süredir tedavi gören ve Çarşamba gün hayata gözlerini yuman Karaman'ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Bayram Karaman kimdir?

1 Ocak 1950 yılında Bitlis-Tatvan'da doğan Karaman, 1985 yılında turizm sektöründe örgütlü TÜRK-SEN'e bağlı Kıbrıs Türk Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası (KOLEY-SEN) Başkanlığına seçildi.

TÜRK-SEN Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

TÜRK-SEN'i temsilen Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeliğinde bulundu. KOLEY-SEN ve Turizm İş Sendikalarının 1991 yılında birleşmeleri ile kurulan Turizm Emekçileri Sendikasının Genel Başkanlığını sürdürüyordu.14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler'den Girne Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde milletvekilliği sona erdi.