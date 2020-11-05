Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabulünde Türkiye ve KKTC bayraklarını kaldırması sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz akşam Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile görüşmeye KKTC rozeti ile gitmesiyle gündeme gelen Tatar’ın bayrak hassasiyeti ön plana çıkmıştı. Bilindiği gibi Tatar, görüşmeye giderken aracındaki KKTC flamasını çıkartmamış ayrıca KKTC bayrağı rozeti de takmıştı. Tatar’ın bayrak hassasiyetine rağmen ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabulünde bayrakları kaldırması ise sosyal medyada tepki ve eleştiri konusu oldu.

Konya’dan gelen heyetin kabulünde bayrak vardı

Öte yandan Tatar’ın kabullerini gerçekleştirdiği odada daha önce KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının olduğu gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta adaya ziyaret eden ve Maraş’ta incelemelerde bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cumhurbaşkanlığı’nda yine aynı odada kabul edilmişti. Kurum ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında Türkiye ve KKTC bayrakları odada bulunmaktaydı.