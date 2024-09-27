“Bayrağı genç nesillere devretmek istiyoruz”

60 yıldır halkla bütünleşen ve Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan Sıla-4 grubu, 28 Eylül Cumartesi Girne’de sahne alıyor.

28 Eylül’de gerçekleşecek konserde “Biz bu ülkede varız, ağıtlarımız var, türkülerimiz var ve bizim kültürümüz vardır. Biz bu topraklarda varız” mesajı verilecek.

60 yıldır halkla bütünleşen ve Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan Sıla-4 grubu, 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek konserle, tüm çalışma ve üretimlerini kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir gurup genç sanatçıya devrediyor.

“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları” adı verilen ‘tribute’ konseri, Girne Belediyesi’nin Girne-Fest 24 etkinlikleri çerçevesinde, 28 Eylül akşamı Girne Belediyesi Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek.

“Bizim şarkılarımız birçok ülkede 7’den 70’e 60 yıldır söyleniyor”

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin programına katılan gurubun araştırmacı-müzisyen üyesi Ferahzad Gürsoy, etkinliğin Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu belirtti, bu kararı 2019 yılında Girne Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen ‘CSO&Sıla-4’ konseri sonrasında gurubun geriye kalan iki elemanından biri olan Erdinç Gündüz’le birlikte aldıklarını dile getirdi.

Gürsoy, bayrağı genç nesillere devretmek istediklerini belirtti. “Bizim şarkılarımız birçok ülkede 7’den 70’e 60 yıldır söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

“SILA 4 1968 yılında şekil aldı”

SILA 4 grubunun 1968 yılında şekil aldığını ifade eden Gürsoy, o dönemlerde 4 saatlik repertuar yaptıklarını anlattı. Bir akşam tesadüfen tanıdıklarının halasının Ud eşliğinde Kıbrıs türküleri okuduğunu anlatan Gürsoy, sonrasında köy köy gezerek Kıbrıs’a özgü mani, ezgi, ağıt topladıklarını dile getirdi.

Gürsoy, 28 Eylül’de gerçekleşecek konserde “Biz bu ülkede varız, ağıtlarımız var, türkülerimiz var ve bizim kültürümüz vardır. Biz bu topraklarda varız.” mesajı verileceğini kaydetti.

“Sıla-4 Dostları”

Erdinç Gündüz’ün oğlu Arda Gündüz, Ferahzad Gürsoy’un kızı Çamay Çiçekseven ve müzisyen Hüseyin Kırmızı bir araya gelerek projeyi hayata geçirme kararı aldı. Oluşturulan 15 kişilik ekibe “Sıla-4 Dostları” adı verildi.

Bu etkinliğin temel amacının, 60 yıldır ülke müzik kültürünü Kıbrıs’ın yanı sıra başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tanınmasını sağlayan Sıla-4’e vefa borcu olduğu kaydediliyor.

Ferahzad Gürsoy, Begüm Tekakpınar ve Yağmur Özeren’in de sahne alacağı gecede tüm ezgilerin birlikte seslendirileceğini ve “Siz tanısanız da tanımasanız da bir buradayız ve varız” diye ses vermek olduğunu ifade ediyor.