Baybora: Düşünce ve ifade özgürlüğünün cezalandırılmak istenmesine karşı sessiz kalmayacağız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında tutuklama talebinde bulunulan Gazeteci Şener Levent’e destek belirtti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, yargının kararına tepki gösterilerek, bu kararı tanımadıkları kaydedildi.

Baybora, "düşünce ve ifade özgürlüğünün cezalandırılmak istenmesine karşı sessiz kalmayacaklarını" ifade ederek, "toplumun ilerici ve aydın kesimlerinin yanı sıra demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesine inanan tüm birey ve örgütlerin bu karara karşı tepkisiz kalmaması gerektiğini" belirtti.