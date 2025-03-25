Bay-Sen, Gardiyanoğlu ve Ehürman'ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyeleri, nezaket ziyaretleri düzenledi.

Bay-Sen heyeti bugün sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, Erhürman'ı ziyarette yaptığı konuşmada, BRT’de yeni bir yasa çalışması yapıldığına dikkati çekerek, bu konuda destek istedi.

Sakallı, Gardiyanoğlu’nun BRT’ye sürekli gelen bir kişi olarak sorunları yakından takip ettiğini belirterek bu zorlu dönemde BRT’deki birçok sorunu işbirliği içerisinde çözeceklerine inanç belirtti.

-Erhürman

BRT’nin haberine göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de sorunların yıllardır çözülemediğini ve biriktiğini söyleyerek BRT ve kurum çalışanlarının bundan sonra önünü görebilmesi için bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman “Çalışanların önünü görememesi motivasyonu da aşağıya da çeken birşey. Motivasyon aşağıya çekilince de üretmekte de güçlük çekiyorsunuz. Biz bu meseleye hükümet, muhalefet gözüyle bakan bir yerde değiliz. Bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz ama bugüne kadar bu çalışma bizimle paylaşılmış değil. Önemli olan bu çalışmanın öncelikle sizleri tatmin etmesidir. Bu noktada da gerek komite aşamasında gerekse Genel Kurul aşamasında her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da “BRT bizim gözbebeğimizdir” diyerek BRT’nin sorumluluğunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Gardiyanoğlu “Sorumluluğunuz çok büyüktür. Tüm ulusu ve aynı zamanda tüm dünyayı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek ve sorumlu yayıncılık ilkesi ile yayın yapmak çok önemlidir. En doğru haberi şeffaf bir şekilde yayınlamak da sizlerin asli görevlerinizden biridir” diye konuştu.

BRT’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı sesini dünyaya duyurma misyonunu sürdürdüğüne ve BRT çalışanlarının bir bayrak taşıyıcısı olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, bu bayrağı daha yukarıya taşıyacak tüm çalışmalarda kendisi ve ekibinin BRT çalışanlarının yanında olacağını vurguladı.