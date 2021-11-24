BAY-SEN, BRTK’da uyarı grevi yapıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), bu sabah 06.00’da Kurum girişinde uyarı grevi başlattı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, uyarı grevinin gerekçesinin “BRTK Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat’ta aldığı kararı Müdür’ün uygulamaması neticesinde 43 kişinin toplu iş sözleşmesine dâhil edilmemesi” olduğunu kaydetti.

BRT çalışanları eylem kapsamında Kuğulu Park’ta toplanıp Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak.

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