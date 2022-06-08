BAY-SEN Başkanı Kanat: “Siyasiler yasak olduğunu bile bile organizasyonu hazırladı, başrolde yer aldı”

BRTK Çalışanları Sendikası, BAY-SEN adına Başkan İbrahim Kanat yaptığı açıklama ile kurum müdürü Meryem Özkurt’a verilen cezayı ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi, yaşanan olayın tek sorumlusunun Özkurt olmadığını ifade etti.

Siyasilerin seçim yasaklarının olduğu bir dönemde “demeç verme, açılış törenlerine katılma vb.” eylem ve açıklamalarda bulunamayacaklarını bilmelerine rağmen böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldıklarına işaret eden Başkan Kanat,

“YSK’nın sadece Kurum Müdürü Meryem Özkurt’u suçlaması adil değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir.

Devletin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek kurum bağımsız yargıdır. Bağımsız yargının verdiği kararlara saygımız sonsuzdur. Ancak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN olarak 06 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Geçitköy Barajı’na yeniden su verilmesiyle ilgili açılış töreninin kanalımızdan canlı olarak yayınlanması nedeniyle mahkeme tarafından sadece kurum müdürümüze verilen ceza talihsizliktir.

Aylardır çekilen su sıkıntısının giderileceği bir an olan Türkiye’den gelen suyun KKTC’ye ilk akışı, BRT ekranlarından canlı olarak vatandaşa duyurulmaya çalışılırken, simültane gelişen olaylar nedeniyle siyasi erkin de konuşma yapması sonucu seçim yasakları, yapılan canlı yayın içerisinde delinmiştir.

Siyasiler de seçim yasaklarının olduğu bir dönemde “demeç verme, açılış törenlerine katılma vb.” eylem ve açıklamalarda bulunamayacaklarını bilmelerine rağmen böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldılar.

YSK’nın sadece Kurum Müdürü Meryem Özkurt’u suçlaması adil değildir.”