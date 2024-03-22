Bavulun içindeki bilgisayar adaptörü ısınıp, kıyafetleri tutuşturdu

Mağusa'da dün akşam bir apartman dairesinde yangın çıktı, yangında ev içerisindeki bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu yangın dün akşam 20.30'da Mağusa'da bulunan bir apartman dairesinin yatak odasında meydana geldi.

Yangına açık durumda bulunan bavul içerisinden geçen bilgisayar adaptörün ısınıp kıyafetleri tutuşturması neden olduğu belirtilirken, yangın sonucu, giyim eşyaları, mobilyalar ile beyaz eşyalar, bavul, sırt çantası ve gitar yanarak zarar gördü. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise tüm dairenin duvarları islendi.

Kepçe aracın kabloları kısa devre yaptı, araç yandı

Öte yandan, dün Dilekkaya köyündeki ağıllar bölgesinde Mustafa Biçeroğlu'nun kullanımındaki kepçe araçta, şoför kabininin iç kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın sonucu, aracın kabin kısmı ve motor bölümü tamamen yanarak zarar gördü..

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.