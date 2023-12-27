"Başvurun, reçete işlemlerine yeniden başlayın"

"Sahte reçete soruşturmasının" ardından sigortalı yurttaşın ilaca erişiminin neredeyse imkansız hale gelmesi üzerine Çalışma Bakanlığı, hakkında soruşturma başlatılan doktor ve eczacılara "başvurun, affetmiş gibi yapıp işlem yapma hakkı verelim" çağrısı yaptı.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından "Sigortalarda yeni uygulama" başlığıyla duyurulan haber, pek çok eczacı ve doktorun tepkisini çekti.

Yeni uygulamayla ilgili maddeler şöyle:

Teminata bağlanıp online reçete yazma olanağı kapatılan eczacılarımız Dairemize müracaat edip İdare Meclisinin uygun bulması halinde yeni sözleşme imzalanarak, yeniden online reçeteye işlem yapabileceklerdir.

Teminata bağlanıp online ve/veya manuel reçete yazma olanağı kapatılan Doktorlarımız ise Dairemize başvurarak İdare Meclisimizin onayı ile yeniden reçete yazabileceklerdir.