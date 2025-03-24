“Başörtüsü tüzüğü” geri çekilecek

Meclis kürsüsünde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu'nda yapılan tüzük değişikliği sonrası toplumda ciddi bir gerginlik oluştuğunu belirterek, bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"Eğitimde çok ciddi sorunlar var. Bu sorunlar üstüne bir de ülkemizde cepheleşmeye yol açacak, insanlarımızı kademelere bölecek durumlara ihtiyacımız yok. Bu konuda bir sorun varsa çözüme ulaşmak adına istişare alanını açmak, yasal ve demokratik kurulların toplanmasına fırsat tanımak gerekiyor. Bu nedenle bu tüzük değişikliğinin geri çekilmesini öneriyorum. Özellikle çocuklarımızı böyle bir gerginlik ortamı içinde bırakmayalım. Yasal ve demokratik anlamda gerekli istişarelere alan açalım. Konu çocuklarımızdır ve bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, toplumda “Başörtüsü tüzüğü” olarak bilinen, çocukların okullarda başörtüsü takmasının önünü açan tüzüğü geri çekeceklerini açıkladı.

Mecliste konuşan Üstel, “Gerekli uzlaşıyı sağlamak ve gerekli yerlerle istişare edebilmek adına tüzüğü geri alıp, konuyu yeniden istişare edeceğiz” dedi.

Üstel, “Daha önce Bakanlar Kurulu’nda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyi yaparken, halkı ayrıştırmayı veya germeyi, çocuklarımız arasında itilaf yaratmayı hedeflemedik. Böyle bir düşüncemiz yoktu” ifadelerini kullandı. “Bazı çocuklarımızın dini inançlarına, bazı yerlerin saygılı olması gerek” diyen Üstel, “dini inançlarla özgürlükler karıştırılmamalı” dedi.