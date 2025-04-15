"Başörtüsü takma mecburiyeti yaratılmış gibi bir algı yaratıldı"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şahali’nin itirazlarının komitelerde ele alınacağını belirtti.

Toplumda sanki tüzük değiştirilerek, başörtüsü takma mecburiyeti yaratılmış gibi bir algı yaratıldığını söyleyen Çavuşoğlu, gelen nüfusla değişen toplumsal yapıya bağlı olarak, 18 yaş üstüne gösterilen anlayışın 18 yaş altına da gösterilmesi yönünde bir talep olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, okul yetkililerinin bugüne kadar bu gibi konuları çözdüğünü ancak bu yıl konunun geçmiş yıllardaki gibi çözülemediğini dile getirdi.

İlk tüzük yayınlandıktan sonra, siyasi olarak riskli olsa da toplumda bir ayrılık oluşmaması için geri çektiklerini dile getiren Çavuşoğlu yaptıkları diyalog girişimlerinin yanıtsız kaldığını söyledi. Sendikacıları eleştiren Çavuşoğlu, “Teknik kurula ya da uzlaşı komitesine katkı konulabilirdi, benim davetime yanıt verilebilirdi ama yapılmadı” dedi.

“Zorlama bir şekilde bir gündem oluşturuldu” diyen Çavuşoğlu, kendi gibi düşünmeyene saygı göstermeyen bir anlayışla sadece hükümetin suçlanmasını doğru bulmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ilk adımda olmadıysa bile devamında uzlaşıya varmak için birçok fırsat olduğunu ancak bu fırsatların kullanılmadığını öne sürdü.

"Eğer sendikalar hazırsa biz diyalog kurmaya hazırız" diyen Çavuşoğlu, “Arkadaşlarımız maalesef kendilerine emanet edilen eğitimi bir kalkan gibi kullanıyor. Toplumsal infial yaratmak için bir çaba var ve bu çaba toplumu ileriye taşımaz” dedi.

KTOEÖS’ün kendilerine sunulan eli hep ittiğini, diyalog çağrılarını yanıtsız bıraktığını iddia eden Çavuşoğlu, fikir ve çözüm odaklı bir tek cümle kullanmadıklarını söyledi.

Ödenekli eylemci ifadesinin dayanışma fonundan kaynaklandığını kaydeden Çavuşoğlu “Bu tanımı kendileri yarattı. Eylemlerden kaynaklanan kayıpların fon tarafından karşılanması için bu fon oluşturuldu” dedi.

“Sendikalar, o mikrofon uzatılan kişilerin değil, öğretmenlerindir” diyen Çavuşoğlu, sendika temsilcilerinin söylemlerinin tüm öğretmenlere mal edilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Sendika temsilcilerinin diyalog yolu araması gerekirken, bu diyalog yollarının kendileri tarafından tıkandığını kaydeden Çavuşoğlu, “Fikir üretmek yerine, hakaret üretiyorlar” dedi.

Tüzük düzenlemesi olmasa da bu öğrencilerin başörtüsüyle okula gitme hakları olduğunu iddia eden Çavuşoğlu, yapılan şeyin, konu hakkında düzenleme getirmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun ayrıştırılmaması, eğitimin kesintiye uğramaması ve öğretmenlerin enerjilerini eğitme ayırmaları için sendika sözcülerinin taviz vermeyiz, tartışmayız fikir üretmeyiz yaklaşımından uzaklaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Doğrudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Atatürkçülük ve laikliği yasalarda yazdığı için değil, doğuştan itibaren kazandıkları bir özelliktir. Yani yasada yazsa da yazmasa da bu toplumda laiklikten uzaklaşan bir yaşam biçimi, Atatürkçü düşünceden uzaklaşan bir yaşam biçimi mümkün değildir. Kaldı ki insanların başını örtmesi Atatürkçü düşünceyi tepe-taklak etmez, laikliği de elden götürmez. Bu çerçevede uluslararası uygulamalara, yasalarımıza ve Anayasamıza bakarak, haklı olduklarını iddia ettikleri bir durum olursa ortaya koyduğumuz iddiaları masa etrafında çürütebilirler. Ama sokakta sen mi daha fazla hakaret edeceksin, sen mi daha fazla insan toplayacaksın yarışına biz girmeyiz.”

Şahali: Tüzüğü çekmeden diyalog çağrısı yapmayı samimi bulmuyorum

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Siz, mevzuatın size emrettiği danışma kurulu toplantısı yapmaksızın bu tüzüğü resimde yayınladınız ve ipler orada koptu. Siz onun yerine neyi tercih ettiniz? Emrivakiyi tercih ettiniz” diye konuştu.

Tüzüğü çekmeden diyalog çağrısı yapmayı samimi ve gerçekçi bulmadığını belirten Şahali, sendika temsilcilerinin, üyelerin oylarıyla seçildiğini de vurguladı. “Sendika üyelerini tahrik ederseniz, o dayanışma fonlarının ne işe yaradığını göreceksiniz” diyen Şahali, fonun dayanışma amaçlı olduğunu belirtti.

“Siz, demokratik teamülü de mevzuatın emirlerini de hiçe saydınız. Kur'an'ın emirleri doğrultusunda bir adım attınız” diyen Şahali, Anayasa’nın, bakanların dinle irtibatını yasakladığını ifade etti.