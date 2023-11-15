Başkentte alkollü kamyonet sürücüsü aracıyla kamyona çarptı

Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altında olan bir sürücü, kamyonet araçla, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu bir kamyona çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mustafa Kırar (E-20) 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 266 plakalı kamyonetle batıya doğru seyrettiği sırada Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağına geldiğinde, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşıdan gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Kemal Aksay Caddesi'ne dönüşe geçen Şükrü Metin (E-41) yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan Kırar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alındı.