Başkasının kimliğine bürünen zanlı cezaevine gönderildi

Polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde ehliyeti olmadığı için kendini başka bir şahıs olarak tanıtan C.G.’nin, yapılan muhaceret kontrollerinde Kıbrıs’ın kuzeyinde bin 861 gündür kaçak yaşadığı tespit edilirken, kullanımındaki aracı da sahibinden izinsiz kullandığı belirlendi. Ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

“1861 gündür kaçak yaşam sürüyordu”

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Tekin mahkemeye olguları aktardı.

Polis, rutin trafik kontrolü için durdurulan zanlının ehliyeti olmadığı için kendisini başka bir şahıs

olarak tanıtarak, başkasının kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren bin 861 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının EF 060 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz kullanıldığının da belirlendiğini, zanlıyla ilgili ikisi trafik polisi 3 kişiden ifade aldıklarını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.