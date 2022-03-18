Başkasına ait 500 TL'yi tasarrufuna geçirdi, tutuklandı

Hesabına yanlışlıkla yatırılan paradan 500 TL’yi tasarrufuna geçiren M.H tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da 16 Mart’ta meydana gelen olayda 49 yaşındaki M.H.’nin (E), banka hesabına yanlışlıkla başka bir şahıs tarafından yatırılan 5 bin TL’nin 4 bin 500 TL’sini iade ettikten sonra kalan 500 TL’yi geri vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polis, M.H.’yi tutukladı.