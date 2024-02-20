Başkanlığa tek aday Zeki Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. TDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 10.00’da başlayacak. Faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, "TDP, Yeni Dönem Yeni Umut" sloganıyla düzenlenecek. Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması sonrasında Zeki Çeler'in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.