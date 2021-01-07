Başkan "kapattık" dedi, işletmeler açıktı

Alsancak Belediyesi Başkasını Fırat Ataser'in bet ofis ve kahvehaneleri kapattıklarına ilişkin açıklamasına karşın, bölgedeki söz konusu işletmelerin açık olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre bu işletmelerden kapatma talep ve rica eden Başkan Ataser, bir çok işletmeden bu istemine olumlu yanıt alamadı. Isletmeler Resmî kapatma kararı olmadığı için kapanmayı reddederken, bölgede de 'kapanma' konusunda ikiye bölünüldü. Başkan Ataser'in kapanma ısrarına özellikle esnafın aralarında bulunduğu önemli bir kesim tepki koyarken, denetimin ön olana çıkması isteniyor. Bölgede yaşanan bir kesim ise bir süre kapanmayı savunuyor.

Ataser dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada vaka ve temaslı sayısının artmasından dolayı kahvehane ve bet ofisleri kapattıklarını açıklamış, denetimleri sıkılaştıracaklarını kaydettmişti.

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