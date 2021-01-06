Alsancak’ta vaka sayısı 6’ya çıktı, kahvehaneler kapatıldı

YENİDÜZEN

Alsancak’ta covid-19 paniği yaşanıyor. Hastaneden bulaştığı tahmin edilen 1 kişinin testinin pozitif çıkması ile bugünde 2 kişinin daha testi pozitif çıktı. Alsancak Belediye Başkanı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise toplam sayının 6’ya ulaştığını kaydetti.

Kahvehane ve bet ofisler kapatıldı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgedeki kahvehanelerin ve bet ofislerin de kapatıldığını kaydederek, önlemlerini sıkılaştırdıklarını vurguladı. Bet ofis ve kahvehaneler 10 gün boyunca kapalı kalacak. Ataser, denetimleri sıkılaştıracaklarını ve önlemleri ihlal edenlere cezalar keseceklerini ifade etti.