Alsancak’ta 3 pozitif vaka, 60’ın üzerinde temaslı

Alsancak’ta covid-19 paniği yaşanıyor. Hastaneden bulaştığı tahmin edilen 1 kişinin testinin pozitif çıkması ile bugün de bölgede 2 kişinin daha testi pozitif çıktı.

Bölgede bulaş tedirginliği yaşandığı ve pozitif vakaların yaklaşık 60 temaslısı olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, olayı doğrularken, vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluştuğunu, bu yüzden temaslı sayısının da çok fazla olduğunu ifade etti. Belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını ifade eden Ataser, temaslı taramalarının şu sıralarda sürdüğünü kaydetti.

Ataser, test sonucu pozitif çıkan şahıslardan birinin annesinin, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne giderek, virüse hastane içinde maruz kaldığı ve böylece bulaşın yayıldığı düşüncesinde olduklarını da paylaştı.

Alsancak'ta belediye tarafından 'maskesiz sokağa çıkılmaması' yönünde anons da yapıldı.