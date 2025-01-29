Başkan Çelebi’ye Boğaz Polis Karakolu’nda sürpriz kutlama

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Boğaz Polis Karakolu’nda sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla karşılandı.

Karakol Amiri İbrahim Güleç ve mesai arkadaşları, Başkan Çelebi için pasta keserek yeni yaşını kutladı. Çelebi, bu nazik jest için polislere teşekkür ederken, güçlü iş birliğinin önemini vurguladı.