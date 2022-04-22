Basın: Yeni kabinede Atun olmazsa kabineyi onaylar mısınız? / Tatar: Başbakan'ın takdiri olur, onaylarım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Faiz Sucuoğlu’na verdiğini belirtti, “Umarım, en erken zamanda yeni kabinesini onayıma sunar, süreç yürür gider” dedi.

Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak en erken zamanda önemli meselelere odaklanabilmek gerektiğini düşünüyorum. Bazı konularda, bazı endişelerim olduğunu, düşünmem gerektiğini söylemişimdir” diyerek, “Sorumluluğumuz büyük, bunları yönetmek kolay değil. Aynı partide olsanız dahil, zaman zaman görüş ayrılığınız olabiliyor” yorumunu yaptı.

Tatar’ın açıklaması özetle şöyle: “Dün ve bugün hükümeti kurmayı görüştüğünü söyledi. En erken zamanda yeni kabinesi onayıma sunar, süreç yürür gider. Erhürman ile görüşmede, bizi üzen ifadeler oldu. Maskaralık kelimesini kınıyorum. Devlet yönetiyoruz. Dünyanın hali belli, sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Önemli olan ülkeye umut vermek. Başbakan ve heyeti ekonomik protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı olarak en erken zamanda önemli meselelere odaklanabilmek gerektiğini düşünüyorum.

Bu nedenle düşünmem gerektiğini söyledim. Sorumluluğumuz büyük, bunları yönetmek kolay değil. Aynı partide olsanız dahil, zaman zaman görüş ayrılığınız olabiliyor. Anayasal süreç de ilerliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tek hükümeti kurabilecek Sucuoğlu olduğu kanaatine vardım. Erhürman’ın açıklamaları siyasi ahlakıma aykırı, Anayasa’ya aykırı. Görevi alırsınız, denersiniz, kuramazsanız iade edersiniz. Tekrar görevi Sucuoğlu’na verdim.”

Atun’un kabinede yer almaması…

“Sunat Atun’un yeni kabinede yer almaması halinde tavrının ne olacağına” ilişkin soru üzerine ise Tatar, “Bu Başbakanın takdiri olacak. Başbakanın sunacağı kabineyle ilgili elbette ki değerlendirme olur. Başbakanın takdiri neyse o olması gerekir. Zaten bu konuyu fazlasıyla speküle etmişlerdir” cevabını verdi.