Basın-Sen Olağan Genel Kurulu'nda Ali Kişmir Başkan seçildi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Basın Emekçileri Sendikası’nın Olağan Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali’nde gerçekleştirildi. Bir önceki Yönetim Kurulu’nun mali raporunun aklandığı ve faaliyet raporunun anlatıldığı Genel Kurul’da, yeni dönem Yönetim Kurulu da seçilerek, sendikal mücadeleyi ileriye taşıyacak önemli karar önerileri oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Açıklamaya göre yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

"Başkan: Ali Kişmir, Genel Sekreter: İsmet Özgüren, Örgütlenme Sekreteri: Tümay Tuğyan,

Mali Sekreter: Evrim Kamalı, Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Kurtoğlu, Sosyal İşler ve Eğitim Sekreteri: Serkan Soyalan, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Baflı.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ömer Tatlısu, Çağdaş Öğüç"

Genel Kurul’da iki karar önerisinin de oybirliğiyle kabul edildiği belirtilen açıklamada kararlar şöyle verildi:

"Basın-Sen’in Federasyon Çatısı Altında Örgütlenmesi:

Genel Kurul, sendikal mücadelenin daha da güçlenmesi, kurumsal dayanışmanın artırılması

ve emek örgütleriyle daha sistematik ilişkiler kurulabilmesi amacıyla, Basın Emekçileri

Sendikası’nın uygun bir federasyon çatısı altında örgütlenmesi için Yönetim Kurulu’na gerekli

temasları yürütme, değerlendirme yapma ve karar alma yetkisini vermiştir.

Aidatların Güncellenmesi:

Genel Kurul, sendikanın faaliyetlerini sürdürebilmesi, bağımsızlığını koruyarak üyelerine etkin

hizmet verebilmesi amacıyla üyelik aidatlarının güncel ekonomik koşullar doğrultusunda

yeniden düzenlenmesini kabul etmiştir."