Basın-Sen: "İrademiz özgürlüktür”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Başkanı Ali Kişmir, Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında yapılması istenilenin yasal değişiklikler konusunda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylem sürecine destek belirtti.

Kişmir yaptığı açıklamada, “Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında yapılması istenilenin ve ivediliği talep edilen yasal değişikliklerin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğunu anlamak zorundayız. Toplumsal bir mesele olan bu dayatmalara karşı hep birlikte savaşmamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ali Kişmir, “Bu bağlamda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylemliliği selamlıyor, desteğimizi belirtiyor ve bu süreçte paydaş örgütlerimizle ortaklaşa hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiriyoruz. İrademiz özgürlüktür” dedi.