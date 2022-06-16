Basın –Sen EFJ Genel Kurulu’Nda konuştu: İfade özgürlüğü onurumuzdur

Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) Genel Kurulu 14-15 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapıldı.

Basın Emekçileri Sendikası’ndan (Basın-Sen) yapılan açıklamaya göre, Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirleri geride bırakarak #EFJ2022’nin ev sahibi seçilen İzmir, Avrupa’nın 45 ülkesinden 100’ü aşkın gazeteciyi ağırladı.

320 binden fazla medya çalışanını temsil eden EFJ Genel Kurulu, İzmir Alsancak’taki tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında “Yerel Medya Zirvesi” de yapıldı.

Başkan Sever, Yardımcısı Kuleli oldu

Genel Kurul’da EFJ başkanlığına Hırvatistan’dan Maja Sever, başkan yardımcılığına Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yönetim kurulu üyesi Mustafa Kuleli seçildi. Bu seçim sonuçlarına göre, EFJ tarihinde ilk kez bir kadın başkan ve Türk başkan yardımcısı görev yapacak.

Gürtay: Temel hak ve özgürlüklerin tahakküm altına alınmaya çalışıldı

EFJ Genel Kurulu’nda konuşan Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, tüm dünyada olduğu ülkede de ekonomik krizin ağır sonuçları ve çalışma hayatındaki zorluklarla mücadele edildiğini kaydetti.

“Ülkemde dayatılan ekonomik paketlerle emekçi halkımızın yaşamının daha da zorlaştığını söylemek istiyorum” diyen Gürtay, bunun yanında temel hak ve özgürlüklerin tahakküm altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

İfade özgürlüğünün, mevzuatta yapılmak istenen değişiklikle geriletilmesinin hedeflendiğini söyleyen Gürtay, “dayatmalara karşı Basın-Sen’in, "İrademiz Özgürlüğümüzdür" sloganıyla kampanya başlattığını, grev ve eylemler yapıldığını anlattı.

Yerel yasal mevzuatın insan hakları doğrultusunda güncellenmesini istediklerini ifade eden Gürtay, “İstiyoruz ki neoliberal politikalar son bulsun, emeğimiz özgürleşsin. Mücadelemiz bu gaye ile devam edecek. İfade özgürlüğü onurumuzdur” dedi.