Basın-Sen; "Basınımız özgür değildir"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, baskı altında olup, müdahaleye açık pozisyonda bulunan basının her geçen gün daha da tutsaklaşıp, çıkar çevrelerinin sesi haline geldiğini savundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ülkemizde basını özgür sanırsınız. İşin gerçeği basınımız özgür değildir. İşin en ürkütücü tarafı ise basının her geçen gün daha da tutsaklaşması ve toplumun değil çıkar çevrelerinin sesi olmasıdır” dedi.

Kişmir, şöyle devam etti:

“Basın bu ülkede baskı altındadır, müdahaleye açık bir pozisyondadır ve gerçek görevini yapamayacak bir durumdadır. Birçok basın emekçisi mevcut baskıcı durumdan dolayı mutsuz bir şekilde çalışmakta, meslek aşkları körelmektedir”

Bazı basın kuruluşlarını da selamladıklarını ifade eden Kişmir, “Doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilecek bir konumda olmak, yalnız gerçeklerin peşinde koşmak ve iktidarın rengine göre değil icraatlarına göre pozisyon almak basını toplumumuza yapabileceği en büyük iyiliktir” dedi.