Basın müşaviri Aykut'tan veda ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Aykut, United Medya Grubu'na veda ziyaretinde bulundu.

Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, program yapımcısı - yazar Serhat İncirli ile görüşen Hüseyin Aykut, görev süresi boyunca kendisine yönelik işbirliği ve saygıya teşekkür etti.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM’in yönetici ve gazeteci ekibi de Hüseyin Aykut’a yeni yaşamında başarılar diledi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görev yaptığı sürece basına yönelik gösterdiği nezaket ve yapıcı diyaloğa teşekkür etti.