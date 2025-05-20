CTP Milletvekili Armağan Candan da güncel gelişmelerle ilgili konuşmasında, 'KKTC' kimliği ile geçişin mümkün olduğu Kıbrıs’ın güneyine geçiş noktalarından Bostancı'da Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini görmek istediğine işaret ederek bu uygulamayı sorguladı. Candan, seyrüseferlerin de 'KKTC' kimlik kartıyla çıkarılamadığı bilgisini bugün telefonda aldığını da paylaştı.

Armağan Candan, bunların Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen bölgesine dahil olmasıyla ilgili olabileceğine işaret ederek, Yeşil Hat'tın Avrupa Birliği’nin katı bir sınırı haline gelip gelmeyeceği ve Kıbrıslı Türklerin günlük hayatının bundan nasıl etkileneceğine dair ciddi sorular ve sorunlar olduğunu ifade etti.

Denizcilik, Yeşil Hat, mülkiyet davaları ve Schengen gibi konularda Kıbrıs Türk halkının karşılaşabileceği olası sorunların öngörülmesi gerektiğini belirten Candan, “Başımızı kuma gömmekten vazgeçmek durumdayız” dedi.

Türki devletlerin Kıbrıs’ın güneyinde büyükelçilik açması konusuna da değinen Candan, “Kıbrıs’ın güneyine büyükelçiler, Kıbrıs’ın kuzeyine de aksakallılar. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık… Kıbrıs Türk halkının bununla tatmin olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun durumun ele alınacağına işaret eden Candan, TMK’nın yeniden sorgulanmasının sonunda, mülkiyet davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmesinin önünü açan bir kararın ortaya çıkabileceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi AKPA heyeti olarak önümüzdeki hafta Yunanistan’a gideceklerine işaret eden Armağan Candan, özellikle Yunanistan ve Türkiye arasında neler olduğunu dinlemeleri için bunun önemli bir fırsat olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyayı saran etkileri olduğunu söyleyen Candan, önümüzdeki dönemde Kıbrıs meselesinde de bir toparlanma, istikrar ve iş birliği için uluslararası dengeler oluşabileceğine dikkati çekti.

Genel Kurulda son sözü alan Meclis Başkanı Öztürkler, bugünkü yayında kamunet’ten kaynaklı sıkıntılar olduğunu söyledi. Öztürkler, herhangi bir milletvekiline yönelik kasıt aramanın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.