“Başımıza ‘cehalet’ musallat oldu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ÜstEL Hükümeti’nin, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarıyla ilgili yaptığı yorumları “cehalet” olarak nitelendirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, hükümetin küçük ortaklarından Erhan Arıklı’nın, Ünsal’a yönelik sözlerini anımsattı, “Böyle bir cehalet musallat oldu başımıza” dedi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Din İşleri Başkanı'nın insanlara dinle ilgili yanlış bilgi verdiğini Meclis'te açıkça söyledikten sonra, onu "vicdanıyla baş başa bırakıyoruz" demekle yetinmeye kalkan bir "hükumet"! Laikliği, Din İşleri Başkanı sıfatıyla yapılan bir konuşmada kadının aşağılanmasına olanak tanıyan bir ilke olarak yorumladığını Meclis'te açıkça ifade edebilen bir "hükumet"!

Devlet tarafından Din İşleri Başkanı olarak görevlendirilen bir kişinin "din"i anlatıyorum diyerek kadınları aşağılamasını, onlara "din adına" talimatlar yağdırmasını Meclis'te "düşünceyi açıklama özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirmeye kalkan bir "hükumet"!

İşte böyle bir "hükumet", böyle bir zihniyet, böyle bir cehalet musallat oldu başımıza!