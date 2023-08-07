Bashır ve Khan’ın otopsileri yapıldı
Balıkesir’de hayatlarını kaybeden Muhammad Bashır ve Muhammad Asım Khan’ın otopsileri yapılarak, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
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Balıkesir’de hayatlarını kaybeden Muhammad Bashır ve Muhammad Asım Khan’ın otopsileri yapılarak, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ağıllar bölgesinde, 5 Ağustos’ta, kaldıkları işçi yatı evi içerisinde ölü olarak bulunan Muhammad Bashır (E-43) ve söz konusu ev içerisinde baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitiren Muhammad Asım Khan’ın (E-32) otopsileri yapıldı.
Bashır ve Khan’ın otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
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