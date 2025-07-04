“Başbakanlık’tan gelen talimatla, ihaleyi kazanan şirkete 700 bin Euro fazladan ödeme yapıldı”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanlarının Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, şaibelerle anılan ve yaşanan usulsüzlükleri Sayışay raporuna da yansıyan KIB-TEK’teki sayaç alım ihalesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Tuğcu, sayaç alımı ihalesinde, ihale tamamlandıktan sonra yapılan 700 bin Euro’luk fiyat artışının, Başbakanlık talimatıyla yapıldığını söyledi; bu yolla kamu zararı oluştuğunu belirtti.

Kanal Sim ve YENİDÜZEN’in ortak özel yayınında, gazeteci Ertuğrul Senova'nın sorularını yanıtlayan Tuğcu, Sayıştay tarafından usulsüz olarak raporlanan sayaç alımı ihalesinde, ihalenin sona ermesi ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen İçkale isimli firmanın taşeronu Elif LPG’ye “kazandırılmasının” ardından Başbakanlık tarafından KIB-TEK Yönetim Kurulu’na ‘ilginç’ bir talimat geldiğini söyledi.

Tuğcu, söz konusu talimatta, “Hayat pahalılığı var, şirket zarar edebilir, bu yüzden fiyatı arttıralım” denildiğini belirtti.

Tuğcu, bu kapsamda, yönetim kurulu kararıyla Elif LPG’ye fazladan 700 bin Euro ödeme yapıldığını ifade etti.

EL-SEN Başkanı, dönemin KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bu talimatı “harfiyen” yerine getirdiğini belirterek, “Çıkar sağladılar, bu zararı tüm toplum ödedi” dedi. Tuğcu, bu konuda EL-SEN olarak polis nezdinde şikâyetçi olduklarını ve konunun şu anda adli makamlarca soruşturulduğunu vurguladı.

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Ne olmuştu?

KIB-TEK’in 2023 yılında yaptığı sayaç ihalesi, Sayıştay tarafından usulsüzlük tespitiyle raporlandı. İhale İçkale Şirketler Grubu’nun taşeronu Elif LPG’ye verildi ve sözleşme imzalandıktan sonra şirkete 700 bin Euro’luk ek ödeme yapıldı. Bu ek ödeme, doğrudan kamu zararına neden oldu.

İhaleyi alan Elif LPG, Kıbrıs’ın kuzeyinde “ihalesiz alımlar” ve “KIB-TEK’te 6,7 milyon Dolarlık vurgun” ile anımsanan İçkale isimli şirketin taşeronu olarak nitelendiriliyor.

İçkale Şirketler Grubu, merkezi Türkiye’de bulunan büyük bir şirketler topluluğu. İnşaat, savunma, enerji, turizm, otomotiv gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

İçkale’nin sahibi olan 49 yaşındaki Aziz İnsan Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “suç örgütü lideri” olarak tanımlandı ve tutuklandı.

Aktaş, servetini edinmeden önce Diyarbakır’da bir okul kantini işletiyordu.

2015-2017 döneminde TBMM ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün temizlik, yemek ve bahçe hizmetleri ihalelerini aldı.

Devlet ihaleleriyle büyüyen şirketin gelirinin yüzde 60’ı kamu kaynaklarından geliyor. Bu ihalelerin tamamı AKP döneminde verildi.