Tuğcu, TC Enerji Bakanlığı’nın kamuoyundan gizlenen raporunun detaylarını açıkladı

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanlarının Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kanal Sim ve YENİDÜZEN’in ortak özel yayınında, gazeteci Ertuğrul Senova'nın sorularını yanıtladı, kamuoyuna daha önce yansımamış birçok bilgiyi ilk kez paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı bir enerji raporunun varlığını açıkladı ve bu rapora göre, enterkonnekte elektrik projesinin Kıbrıs sorunu çözülmeden mümkün olmadığını vurguladı.

Tuğcu, “Bu raporun hayata geçirilmesini, toplum tarafından görülmesini kim engelliyor? AKSA, EÜAŞ ve İçkale. Çünkü bu adımlar atılırsa, Kıbrıs’taki enerji rantı bitecek.” dedi.

Tuğcu ayrıca, AKSA ile iki yıl önce imzalanan Kalecik 3 sözleşmesinde yer alan, tek taraflı fesih hakkını doğuran sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlattı ve KIB-TEK Başkanı Gürsel Uzun’a “gereğini yap” çağrısında bulundu.

TC Enerji Bakanlığı’nın Kıbrıs raporu: “Kabloyla elektrik, Kıbrıs sorunu çözülmeden mümkün değil”

Ahmet Tuğcu, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, KKTC’deki enerji sorunlarını inceleyen çok kapsamlı bir rapordan da ilk kez kamuoyuna söz etti.

Türkiye ve KKTC yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından hazırlanan bu raporun, kendisine de Türkiye üzerinden ulaştırıldığını belirten Tuğcu, şu bilgileri verdi:

“Raporda, ülkedeki enerji sorununu çözmek için iki alternatif sunuluyor: Biri Türkiye’den kablo ile enterkonnekte sistem, diğeri doğalgazla çalışan santral. Ancak kablo için önce Avrupa Elektrik İletim Sistemi (ENTSO-E) onayı gerekiyor. Onay alınırsa, bu kez Güney Kıbrıs’taki şebeke işletmecisi AİK’ten de izin alınması gerek. Yani bu model, Kıbrıs sorunu çözülmeden mümkün değil.”

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Raporun ikinci önerisi: Doğalgaz

Raporun ikinci seçeneği ise doğalgazla çalışan bir termik santral kurulması. Buna göre, 2x175 MW gücünde LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ile çalışan bir sistem öneriliyor ve bu altyapının kurulmasının en az 5 yıl süreceği belirtiliyor.

Tuğcu, raporun uyardığı üzere mevcut santrallerin ömrünün 2030’da dolacağını anımsatarak, “Rapor diyor ki; ya Kıbrıs sorununu çözün ve kablo getirin, ya da doğalgaz sistemine geçin. Aksi halde 2030’da ciddi bir enerji krizi yaşanacak” dedi.

“Raporun halka duyurulması engelleniyor”

Raporda yer alan çözüm önerilerinin bugüne kadar hayata geçirilmemesine dikkat çeken Tuğcu, bu süreci engelleyen aktörleri de isim vererek açıkladı:

“Bu raporun hayata geçirilmesini, toplum tarafından görülmesini kim engelliyor? AKSA, EÜAŞ ve İçkale. Çünkü bu adımlar atılırsa, Kıbrıs’taki enerji rantı bitecek.”

Kalecik 3 Sözleşmesi ve dolan süre: “Gürsel Uzun isterse fesheder”

Tuğcu’nun dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise AKSA ile 2023 Temmuz ayında imzalanan Kalecik 3 Sözleşmesi oldu. Bu sözleşmenin detayları, imzalar atılana kadar kamuoyundan gizlenmişti…

Tuğcu, sözleşmeye göre, bu fesih hakkının enterkonnekte kablo bağlantısına dair fizibilite raporunun 1 yıl içinde tamamlanmaması halinde devreye girdiğini anımsatarak, “Sözleşme imzalanalı 2 yıl oldu. 19 Temmuz’da süre doluyor. AKSA bu raporu sunmadı” dedi.

“Gürsel Uzun sözleşmeyi feshederse, sırtıma alıp Sarayönü’ne kadar taşıyacağım”

Başbakan Ünal Üstel’in, fizibilite raporunun “birkaç ay içinde” açıklanacağını defalarca söylediğini hatırlatan Tuğcu, bugüne kadar herhangi bir sonuç alınmadığını belirtti. Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a da çağrı yaparak şöyle konuştu:

“Bu sözleşmenin kötü bir sözleşme olduğunu sosyal medyada sen de söyledin. Şimdi tüm yetki sende. Yönetim Kurulu isterse, fizibilite raporu sunulmadığı için bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Bunu yaparsan, vatandaş adına seni sırtıma alıp KIB-TEK’ten Sarayönü’ne kadar taşıyacağım.”

Gürsel Uzun ne demişti?

Tuğcu’nun ifade ettiği “Gürsel Uzun, sözleşmeyi ‘kötü’ olarak değerlendirmişti” söylemi, Gürsel Uzun’un, yönetim kuruluna henüz atanmadığı Mart 2022’de yapmış olduğu bir Facebook paylaşımına dayanıyor.

Uzun, göreve atanmasından önce yaptığı açıklamada, AKSA ile yapılan sözleşmenin “yap-işlet-devret” değil, kira bedeli + yakıt bedeli esasına dayandığını vurgulayarak, bu anlaşmanın kamu yararına olmadığını ifade etmişti.

AKSA’ya yapılan bu ödemelerin, çocukların rızkıyla oynayan, toplumun sırtındaki yükü artıran bir düzene dönüştüğünü söyleyen Uzun, bu tür anlaşmaların önümüzdeki 10-15 yıl boyunca halkı alternatifsiz bir sisteme mahkûm ettiğini ve bedelini yine toplumun ödeyeceğini söylemişti.