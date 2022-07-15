Başbakanlık: Yakıt, Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildi

Başbakanlık, yakıtın, Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne 13 Temmuz’da ulaşan gemiden yapılan yakıt tahliyesi, hiçbir sıkıntı yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı.



Başbakanlık, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Teknecik Elektrik Santrali’ne yapılan yakıt tahliyesinin, hiçbir sıkıntı yaşanmadan tamamlandığını ve tüm yakıtın boşaltıldığını duyurdu.