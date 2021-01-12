Başbakanlık, Tarım, Eğitim ve Turizm Bakanlığı bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında “KKTC 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmek üzere toplandı.

Komite, bütçe görüşmeleri çerçevesinde bugün ilk olarak Başbakanlık bütçesini görüştü. Komite, Başbakanlık bütçesi için öngörülen 94 milyon 324 bin 600 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğu ile onayladı. Başbakanlık bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP Grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Komite ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi için öngörülen 356 Milyon 848 bin 500 TL tutarındaki ödeneği, 25 milyonluk artış ile 381 Milyon 848 bin 500 TL’ye yükselterek oy çokluğu ile onayladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP Grubu milletvekilleri ret oyu verdi.

Başbakanlık ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü’nden bürokratlar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan komite toplantısına, komite başkan vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz,Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için öngörülen 1 milyar 170 milyon 490 bin 400 TL tutarındaki bütçe tasarısı ise 5 milyon TL artış ile 1 milyar 175 Milyon 490 bin 400 olarak oy çokluğu ile onaylandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP Grubu milletvekilleri ret oyu verdi.

2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundu.

Komite bugün son olarak , 116 Milyon 923 bin 200 TL tutarındaki Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşerek oy çokluğuyla kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP Grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bakanlığa bağlı bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde yarın, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.