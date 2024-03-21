“Başbakanlık” organizasyonunda “Murat Kurum” propagandası

Başbakanlık tarafından İstanbul’da organize edilen “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” etkinliği kapsamında “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” isimli bir sergi düzenlendi, iftar yemeği verildi.

Etkinliğe, Ersin Tatar ve UBP – YDP – DP Hükümeti yetkililerinin yanı sıra; Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP ile MHP’nin bileşenlerinden olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum katıldı.

Etkinliğe, İBB’nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilip edilmediği bilinmiyor ancak geceye ilişkin yayınlanan fotoğraflarda ve basın açıklamalarında yer almadığı gözlemlendi.

Gecede, Ersin Tatar ve Cevdet Yılmaz’ın yanında, Murat Kurum da bir konuşma gerçekleştirdi.

Cevdet Yılmaz, konuşmasında Murat Kurum’a 31 Mart’taki seçimler için destek isterken, Ersin Tatar ise Maraş'ı geziye açma süreçlerinde Murat Kurum'un çok yardımlarının olduğunu belirterek, Kurum'a seçimde başarılar diledi.

Etkinlik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, “Sevgili Murat Kurum’dan ise seçilmesi halinde KKTC toplu taşımacılığı konusunda destek sözünü aldık” dedi.

Gecede açıklama yapan Murat Kurum ise “Kıbrıslılarla ne zaman buluşsa, Kıbrıs'ın nasıl kurtulduğunu hatırladığını” söyledi, “Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla 31 Mart akşamı geliyoruz" diyerek, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi, ekonominin lokomotifi, medeniyetin başkenti olduğunu, İstanbul ne kadar güçlüyse Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinin de o kadar güçlü olduğunu ifade etti.

İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenen etkinliğin “Başbakanlık” tarafından organize edildiği açıklanırken, “Murat Kurum’a destek” mesajlarının verildiği gecenin maliyeti henüz bilinmiyor.