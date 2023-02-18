Başbakanlık: "Deprem felaketiyle yüzleşen öğrencilerin eğitimi aksamayacak"

Başbakanlık, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin eğitimleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelerle birlikte çalışma yürüttüğünü açıkladı, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerinde bir aksama olmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, çalışmalar sonucu oluşan alternatiflerin kısa süre içerisinde paylaşılacağı belirtildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de deprem felaketi meydana gelen 11 ilde yaşayan ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimleri ile ilgili olarak, özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarımız devam ediyor.

Ailelerini, evlerini, her şeylerini kaybeden öğrencilerimizin, birbirlerinin yanında durarak, birbirlerine tutunarak bu zor günleri atlatmak istemelerinden daha insani bir talep olamaz.

Deprem bölgelerinde yaşamayan öğrencilerimiz için eğitim süreci normal şekli ile devam edecek.

Deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz ise lütfen sabırlı ve rahat olsunlar.

Milli Eğitim Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde üniversitelerimizle yürüttüğü çalışmalarının sonucunda, deprem bölgelerinde yaşayan ve felaketle yüzleşen öğrencilerimizin eğitim açısından herhangi bir kayba uğramaması için hazırladığı alternatifleri kamuoyu ile paylaşacaktır."