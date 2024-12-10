“Başbakanlık bütçesi, Kurultay için kullanıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakanlık bütçesinin bütçe disiplini açısından büyük eksiklikler içerdiğini ve kurultay döneminde kullanıldığını iddia etti.

Barçın, 2024 bütçesinde hane halkına yapılan transferler için 600 bin TL ayrıldığını ancak kurultay döneminde bu rakamın yüzde 416 artışla 3 milyon 100 bin TL’ye çıkarıldığını belirtti.

2025 bütçesinde bu rakamın tekrar düşürüldüğüne dikkat çeken Barçın, bütçenin seçim süreçlerinde siyasi amaçlarla kullanıldığını söyledi. Barçın, geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer uygulamaların yapıldığını ifade etti.

“Hane halkı ödeneği yüzde 416 oranında artırılarak 3 milyon 100 bin TL’ye çıkarıldı”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada Başbakanlık bütçesinin bütçe disiplini açısından büyük bir eksiklik içerdiğini belirterek “Başbakanlık, bütçenin uygulanması konusunda örnek teşkil etmesi gereken bir kurum. Ancak görüyoruz ki bu disiplin tamamen göz ardı edilmiş” dedi.

Barçın, hükümetin tarihi bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “18 milyar 279 milyon TL’lik bir bütçe açığı olacak diye yasa tasarısı sunuldu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçe disiplinine uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ancak, Başbakanlık bütçesine baktığımızda disiplinin tamamen ihmal edildiğini görüyoruz. Başbakanın bütçe disiplini dışında yaptığı harcama talepleri Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmiş” ifadelerini kullandı.

2024 Başbakanlık bütçesinin kurultay döneminde kullanıldığını rakamlarla ortaya koyduğunu dile getiren Barçın, hane halkına yapılan transferler kalemini örnek gösterdi:

“Başbakanlığın 2024 bütçesinde hane halkına yapılan transferler için 600 bin TL ödenek ayrılmıştı. Ancak kurultay döneminde Başbakan Ünal Üstel, bu ödeneği yüzde 416 oranında artırarak 3 milyon 100 bin TL’ye çıkardı. 2025 bütçesinde bu rakam 2 milyon 220 bin TL’ye düştü. Yüksek enflasyonist bir yapıda bir ödeneği bu kadar düşürmek, kurultay olmadığı için mümkün olabiliyor. 2024 Başbakanlık bütçesine ‘kurultay bütçesi’ dediğimde tam olarak bunu ifade ediyordum.” şeklinde konuştu.

Barçın, benzer bir durumun Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde de yaşandığını hatırlatarak, “Daha önce Ersin Bey’in bütçesinde de aynı durumu ortaya koymuştuk” dedi.