Başbakanlık: “Afete özel 1 uçak seferi planlandı”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle 10 Şubat Cuma günü KKTC’den Türkiye’ye Afete özel 1 uçak seferi planlandı.

Açıklama şöyle:

10 Şubat Cuma 2023

13.00 Ercan – Adana

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0392 601 11 60, 0392 601 11 04 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 veya 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir.