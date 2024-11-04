“Başbakan’ın sağlık süreci sistemsizlikten dolayı sağlıklı yönetilemedi”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Başbakan Ünal Üstel’in sağlık sürecinin “sistemsizlikten dolayı sağlıklı yönetilemediğini” söyledi.

Birlik Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal, yaptığı açıklamada, "Başbakan Üstel’in safra kesesi rahatsızlığı ile cuma günü Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlayan ve cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sonlanan bir sağlık süreci yaşadığını" hatırlatarak, bu süreçte basına yansıyan ifadelere dikkat çekti.

İpekdal, şunları kaydetti:

“Sürecin başında, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi ve tanıya yönelik tetkikleri yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Gastroenteroloji konsültasyonu gerekçesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği bilgisi, Kamu Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) tarafından hızlıca yalanlanmış ve Sayın Üstel’in kendi isteği ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek istediği ifade edilmişti. Aynı açıklamada, Sayın Üstel’in sağlık durumu, yapılan tetkikler, tanı ve tedavi önerileri detaylıca anlatılmıştı.”

“İlk başvuru devlet hastanesine yapılmasına rağmen süreç neden özel hastanede sonlandı?”

Üstel’in, gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bir sonraki gün aynı tanı ile ameliyat olmasının da dikkatlerden kaçmadığını kaydeden İpekdal, yaşananlara ilişkin şu soruları yöneltti:

“Sayın Üstel ilk başvurusunu devlet hastanesine yaptığı halde neden özel hastaneye sevk edilmeyi/gitmeyi tercih etmiş ve süreci orada sonlandırmıştır?

Devlet hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı bulunmadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tüm hastalara eşit sevk hakkını tanımakta mıdır, yoksa hastalar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılmakta mıdır?

Üstel’in sağlık durumunda hızlıca kötüleşme olmuş mudur ki devlet hastanesinde aynı tanı konularak ameliyatsız tedavi önerilirken, gittiği özel hastanede yaklaşık 24 saat sonrasında ameliyat olmuştur?

Tıp-İş Sayın Üstel’in sağlık bilgilerini kamuoyu ile paylaşırken gerek üst düzey bir devlet görevlisinin gerekse bir hastanın mahremiyet hakkını ihlal etmiş midir?”

İpekdal, Başbakan Üstel’in tanı konulma süreci ve tedavi yaklaşımı standart olan bir sağlık sorununun devlet hastanesinde başlayıp özel hastanede farklı yorumlara neden olacak şekilde sonlanmasının hoş karşılanabilecek bir durum olmadığını, ifade etti.

"Bu ve buna benzer soruların temel kaynağının yine sağlıktaki sistemsizlik olduğunu ve bunun en sonunda ülkenin başbakanını da etkilediği ve üstelik kamu-özel polemiklerine de zemin hazırladığını" söyleyen İpekdal, “Çözüm yine sağlıkta tam gün ve ülkemiz şartlarına uygun bir genel sağlık sigortası olup, Sayın Başbakan’a tekrar geçmiş olsun dilerken kendilerini bu konuda daha cesur adımlar atmak üzere inisiyatif almaya davet ederiz.” dedi. (tak)