Başbakan Saner: “Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak”

Başbakan Ersan Saner hükümetin Eylül’de yüz yüze eğitimin başlaması için Eğitim Bakanlığı’nı görevlendirdiğini açıkladı.

Öğretmenlerin % 96’sının aşılandığını söyleyen Saner Eylül’de yüz yüze eğitimin “mutlaka başlayacağını” vurguladı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yaparak alınan kararları duyuran Başbakan, Coronavirüs’te vaka sayılarında azalma olduğunu anlattı.

Aşılamayı özendirmek için bazı adımlar atacaklarını dile getiren Saner, Üst Kurul’a bu yönde bir önerileri olacağını ifade etti. Resmi kurum ve dairelere girişlerde aşılı kişilerden PCR ibrazı talep edilmemesini Sağlık Bakanlığı’nın önereceğini belirten Saner bu yolla aşılanmayı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

COVID-19’da vaka sayılarında azalma olduğunu anlatan Başbakan aşılama ile ilgili rakamlar da paylaştı.

Saner “Coronavirüs vakalarında azalma var. Test sayıları da artmıştır. Acil Durum’da 70 hasta var. Aşı konusunda sıkıntı yoktur. 172 bin yurttaşa ilk doz yapıldı. Elde 45 bin sinovac var. İkinci doz aşılar yapılacak. İkinci dozlar 15 gün içinde tamamlanacak. 117 bin yurttaşa ikinci doz yapılmış olacak” şeklinde konuştu.

Maraş için İcra Komitesi

Saner Bakanlar Kurulu’nda Maraş ile ilgili de bazı kararlar aldıklarını açıkladı. Mülk sahiplerine iade için askeri yasak bölge kapsamından çıkarılan bölge ile ilgili de karar aldıklarını ifade eden Başbakan Saner “Maraş ile ilgili alınan karar çerçevesinde yüzde 3 buçukluk kısmının takas iade ve tazminat yöntemi ile açılmasına karar verildi" dedi. Saner, açılan bölgedeki devir işlemlerinin yürütülebilmesi ve mevcut konutlarla ilgili durum değerlendirilmesi yapılabilmesi için Başbakanlık bünyesinde, Mağusa Belediyesi'nin de söz sahibi olacağı bir icra komitesi kurulacağını da açıkladı. Bölgedeki Evkaf mallarının akıbetinin Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu belirleneceğini belirten Saner, "Maraş'taki konutlarına dönmek isteyen mal sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliği altında yaşamayı kabul etmeleri halinde mülklerine dönebilir" dedi.

Türkiye için yardım kampanyası

Saner ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye’deki yangın felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin de karar alındığını açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmı için Başbakanlık altında görev yapacak bir İcra Komitesi kurma kararı alındığını açıkladı.

Tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içerisinde ikinci doz aşıların tamamlanmasıyla toplamda 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.

Saner, yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını da kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesi ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından Başbakan Ersan Saner başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

Başbakan Saner, önce Cumhurbaşkanı Tatar ile ülkedeki genel konuları ve Maraş konusunu ele almalarının ardından Bakanlar Kurulu’nun rutin toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Maraş’ta takas, tazminat, iade yöntemi

Rutin toplantı çerçevesinde bazı kararlar ürettiklerini dile getiren Saner, Maraş bölgesiyle ilgili olarak 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun ürettiği karar çerçevesinde Kapalı Maraş bölgesinin 5 km karelik toplam alanının yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden bir bölgesinin askeri yasak bölge olmaktan çıkarıldığını kaydetti.

Saner burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde takas, tazminat, iade yöntemiyle eski mülk sahiplerinin, KKTC egemenliği altında yaşamayı kabul etmeleri halinde gelmelerine ve bu bölgedeki evkaf mallarının da Evkaf Dairesi tarafından yapılacak değerlendirmelerle kendi mallarına sahip çıkmaları yöntemiyle değerlendirilmesine karar üretildiğini bildirdi.

“Başbakanlık’ın altında İcra Komitesi kurulacak”

Devir işlemlerinin yapılması veya mevcut konutların durumu, yıkılmış hale konutların durumunun da Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirildiğini ifade eden Saner, Başbakanlık’ın altında Gazimağusa Belediyesi’nin de müdahil olacağı bir İcra Komitesi kurularak, Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden açılacak olan bölgede yapılacak çalışmaların komite tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini söyledi.

“Vaka sayılarında düşüşe geçildi”

Covid-19’un tüm dünyayı ciddi şekilde sardığına dikkat çeken Başbakan Saner, KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini dile getirerek, bugün (dün) 80’i yerel 94 vaka olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin bazında olan test sayılarının geçen hafta itibarı ile 25 bin bazına çıktığını ifade eden Saner, şu an itibarı ile Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 70 hasta bulunduğunu, yoğun bakımda ise 6 hasta olduğunu kaydetti.

“172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldı”

Ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığına vurgu yapan Başbakan Saner, tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirtti.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğunu ifade eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak yapılacak vatandaşlara ayrıldığını söyledi. İkinci doz aşıların, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 15 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydeden Saner, böylece toplamda 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını söyledi.

Aşılı kişilere kapalı alanlara girişlerde serbestlik, aşısız kişilere PCR veya antijen zorunluluğu önerisi…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Bunun dışında aşısız kişileri aşı yapmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda bir karar üretmesi için Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanı’nın görevlendirildiğini bildirdi.

“Aşısız kişilere PCR testleri ücretli olacak”

Saner, bu değerlendirme sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılırken, aşısız olan vatandaşlarının özendirilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.

“Eylül’de mutlaka yüz yüze eğitim başlayacak”

Eğitim ve turizm sektörlerinin ekonomi açısında önemine dikkat çeken Saner, iki sektörde de atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede aşı problemi olmadığını, aşı seçeneği sunma konusunda da KKTC’nin dünyadaki ender ülkelerin başında geldiğini dile getiren Başbakan Saner, dünyada hala 63 ülkenin aşı ile tanışmadığını söyleyerek, “Bizlerin aşı seçenekleri sunmamız büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum” dedi.

Yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını vurgulayan Saner, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96’sının aşılandığını ifade eden Saner, çalışanların da aynı şekilde aşılarının yapıldığını, buna paralel olarak turizm sektöründe de 23 Haziran itibarı ile aşıların yapıldığını söyledi. Sektörlerin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflediklerini dile getiren Saner, turizmin zaten çalıştığını ancak Eylül’de mutlak surette yükseköğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tekrar görevlendirildiğini söyleyen Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmalar en son detayları Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacaktır” dedi.

TC’deki felaketzedeler için kampanya başlatılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nde yangınların devam ettiğine işaret eden Saner, derin üzüntülerini belirterek, Her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını yineledi. Hükümet olarak felaketzedelere destek için bir kampanya başlatılması konusunda da Bakanlar Kurulu’nda karar üretildiğini açıklayan Saner, kampanyadan elde edilecek birikimlerle hedeflerinin TC’de sıkıntı yaşayan, felakete uğrayan vatandaşların yaraları sarılırken, KKTC’nin de katkıda bulunması olduğunu söyledi.

Kampanya ile elde edileceklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Saner, TC’deki yetkililere destek kampanyasında oluşacak birikimleri aktaracaklarını kaydetti. (tak)