Başarının sırrı altyapı

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel bankalarına ortak hizmet sunan ve tek ödeme sistemleri firması olan Cardplus; alışverişte sunduğu kampanya ve yeniliklerin yanında, güvenilir en son teknolojileri kullandığı projeler ile altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri altyapı hizmetleri sağlayıcısı olan GlassHouse firmasının İstanbul Divan Kuruçeşme’de düzenlediği ve Türkiye’nin en kurumsal ve en başarılı şirketlerinin bir araya geldiği 2022 Müşteri Deneyim günü Cardplus’ın katılımı ile 15 Haziran tarihinde gerçekleşti. Cardplus – Starcard Banka Kartları Genel Müdürü Mine Tokay, Genel Müdür Yardımcısı Devrim Sarı, Bilgi Teknolojileri Müdürü Uraz Doğuş, BT Yöneticisi Mehmet Özkadılar dijital dönüşümlerine hız veren şirketlerin dijital dönüşüm projelerini kendilerinden dinleyip, yenilikçi teknolojileri ve BT altyapısı konusundaki panellere katıldılar.

Tüm bunlarla birlikte, düzenlenen ödül töreninde yılın en başarılı BT altyapı ve dijital dönüşüm proje ödülleri sahiplerine verildi. Sektöre değer katan en başarılı projelere 2022 başarı ödülleri verilen gecede, Cardplus’a Yönetilen Servislerle Bilgi Teknolojileri Altyapı Dönüşümü kategorisindeki 2022 Başarı Ödülü takdim edildi.