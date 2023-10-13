Basamakların Tinselliği fotoğraflarda izleyici ile buluştu

Mustafa ERKAN

Mustafa Evirgen’in 40 adet siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan “Basamakların Tinselliği:Merdivenler” isimli sergisi izleyicinin beğenisine sunuldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 Ekim Pazartesi akşamı Ümit İnatçı Sanat Merkezi organizesinde, Pırlant Kuyumcu katkılarıyla ve Ümit İnatçı küratörlüğünde gerçekleşen sergi yoğun ilgi gördü.

Sergi metnini yazan Ümit İnatçı serginin temasıyla ilgili şunları yazdı: “Evirgen’in genelde mekânla ilgili ilişkisel durumu, mimari mekânların pek çok açıdan önemli olan merdiven karşısında daha belirgin bir mevcudiyet konumuna dönüşüyor. Merdivenin yön ve tekrar hissi ileten akışkan hali bir gizemin peşinde olmanın ipuçlarını mı veriyor? Merdiven sadece bir yapı elemanı olarak değil göstergesel, semantik ve ontolojik olarak da önemli bir mimari elmandır. Kendi habitatını oluştururken yer-yüzeyin farklı yükseklikleriyle karşılaşınca bedensel hareketlerini kolaylaştırmak ve farklı yükseklikleri birleştirmek için insanın ilk aklına gelen işlevsel bir yapı elemanıdır merdiven. Beden hareketlerine uyum sağlayacak inme ve çıkma hareketlerini kolaylaştıracak işlevsel bir strüktürdür. Ancak insanın hayatını anlamlandırma aşamalarında kendine bir adanma ve kutsanma imgesi ararken, merdiven mimari işlevsel bir yapıdan daha fazlası olan semantik, ontolojik bir elemana dönüşüyor.” Sergi 13 Ekim’e kadar izleyici ile buluştu.