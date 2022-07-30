Basamaklardan düşüp başından yaralandı, hayatını kaybetti

Evindeki basamaklardan düşerek başından yaralanan 57 yaşındaki Eralp Erensel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Girne’deki evinde 28 Temmuz’da saat 23 sularında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralan 57 yaşındaki Eralp Erensel, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Temmuz’da saat 00:20 sıralarında yaşamını yitirdi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Polis açıklaması şöyle:

“ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

28.07.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de sakin Eralp ERENSEL (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29.07.2022 tarihinde saat 00:20 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

Çocuk’un ölüm nedeni kalp yetmezliği ve kalp krizi

Öte yandan, 27 Temmuz tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yenierenköy’de sakin 68 yaşındaki Recep Çoçuk’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonuc olduğu tespit edildi. Polis soruşturması devam ediyor.